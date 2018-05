Wermelskirchen : BEW warnt vor unseriösen Telefonwerbern

Wermelskirchen Die BEW rät zur Vorsicht bei der Herausgabe persönlicher Daten. Kunden sind zwar mittlerweile sensibilisiert, persönliche Daten wie Kontodaten nicht am Telefon herauszugeben, aber die wenigsten Kunden wissen, dass schon durch die Herausgabe der Zählernummer und der Abnahmestelle ein Versorgerwechsel eingeleitet werden kann, teilte gestern die BEW-Sprecherin Sonja Gerrath mit. Denn: In Wermelskirchen seien unseriöse Telefonwerber unterwegs. Einig Kunden seien schon darauf reingefallen. "Die Kunden werden unter Vorspielung falscher Tatsachen zur Herausgabe von persönlichen Daten gedrängt. Dabei geben die Vertreter widerrechtlich an, beispielsweise in einer Kooperation oder auch im Auftrag der BEW zu handeln und versuchen, die überraschten Kunden zu einem schnellen Vertragsabschluss mit einem Strom- und/oder Erdgasanbieter zu bewegen." Mitarbeiter der BEW werden Kundendaten aber niemals an Dritte herausgegeben, niemals telefonisch abfragen, und in keinem Fall werden Kunden zu einem sofortigen Vertragsabschluss gedrängt.

Betroffenen Kunden rät die BEW, Angebote stets in Ruhe zu prüfen und sich nicht zu einem Vertragsabschluss am Telefon drängen zu lassen. Rüde Werbemethoden sollten auch der Polizei gemeldet werden.

In Zweifelsfällen können Kunden jederzeit bei BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH unter 02267 686 200 Rückfragen stellen und sich in den BEW Kunden-Centern oder auch im Beratungsmobil zu den üblichen Öffnungszeiten informieren. Falls doch ungewollte Verträge unterzeichnet wurden, können Kunden von ihrem zweiwöchigen Widerrufsrecht Gebrauch machen.

