Vorsicht vor dubiosen Vertragsangeboten : BEW warnt vor unseriösen Haustür- und Telefonwerbern

In der Region sind wieder verstärkt unseriöse Telefon- und Haustürwerber aktiv, meldet die BEW. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wermelskirchen/Hückeswagen Persönliche Daten niemals rausgeben. Die Herausgabe der Zählernummer kann schon einen Versorgerwechsel einleiten. Bei ungewollten Verträgen vom Widerrufsrecht Gebrauch machen.

Der bergische Energieversorger BEW rät seinen Kunden auch in Wermelskirchen und Hückeswagen zur Vorsicht bei der Herausgabe persönlicher Daten. BEW-Sprecherin Sonja Gerrath: „Kunden sind zwar mittlerweile sensibilisiert, persönliche Daten wie Kontodaten nicht am Telefon oder an der Haustür herauszugeben, aber die wenigsten Kunden wissen, dass schon durch die Herausgabe der Zählernummer und der Abnahmestelle ein Versorgerwechsel eingeleitet werden kann.“

Die Kunden werden unter Vorspielung falscher Tatsachen zur Herausgabe von persönlichen Daten gedrängt. Dabei geben die Vertreter widerrechtlich an, zum Beispiel in einer Kooperation oder auch im Auftrag der BEW zu handeln und versuchen, die überraschten Kunden zu einem schnellen Vertragsabschluss mit einem Strom- und/ oder Erdgasanbieter zu bewegen.

Gerrath: „Mitarbeiter der BEW werden Kundendaten niemals an Dritte herausgegeben, niemals telefonisch abfragen und in keinem Fall werden Kunden zu einem sofortigen Vertragsabschluss an der Haustür oder am Telefon gedrängt.“

Betroffenen Kunden rät die BEW, Angebote stets in Ruhe zu prüfen und sich nicht zu einem Vertragsabschluss am Telefon an der Haustüre drängen zu lassen. Rüde Werbemethoden sollten auch der Polizei gemeldet werden.