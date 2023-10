Kriminalität in Rhein-Berg Wieder Betrugsanrufe von angeblichen Polizisten

Rhein-Berg · In gehäufter Zahl traten zuletzt Versuche auf, in denen vorgebliche Beamte mit erfundenen Geschichten Senioren am Telefon hinter das Licht führen wollten. In einem von fünf Fällen waren die Täter erfolgreich. Eine 83-Jährige reagierte mit den Worten: „Ihr könnt mich mal!“

06.10.2023, 10:24 Uhr

Angebliche Polizeibeamte rufen immer wieder Senioren an, um diese mit haarsträubenden Geschichten zu verunsichern und zu betrügen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Gleich mehrere Betrugsversuche häuften sich in den vergangenen Tagen im Rheinisch-Bergische Kreis. In allen Fällen wurden die Opfer von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen, wie die Rhein-Berg-Polizei berichtet: „In vier von fünf Fällen haben die Geschädigten richtig reagiert, nur in einem Fall waren die Täter erfolgreich.“ Eine 77-jährige Kürtenerin erhielt einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Kriminalpolizei, der angab, dass im Nahbereich eingebrochen worden sei. Die Seniorin erkannte die Betrugsmasche und beendete das Gespräch mit den Worten: „Dann werde ich jetzt die richtige Polizei informieren“. 60.000 Euro als angebliche Kaution für einen Verkehrsunfall der Tochter versuchten Täter bei einer Bergisch Gladbacherin zu ergaunern. Die 84-Jährige stellte dies in Frage, woraufhin die Betrüger das Telefonat beendeten. Ein 87-jähriger Burscheider erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten aus Wuppertal. Dieser teilte mit, dass man soeben vier Personen festgenommen hätte und diese eine namentliche Auflistung weiterer Opfer mitgeführt hätten. Die Adresse des 87-Jährigen sei auch dabei. Der Burscheider erkannte den Betrug und beendete das Telefonat. Ebenfalls in Burscheid wurde eine 83-Jährige von einem angeblichen Polizisten angerufen, der angab, dass in 30 Minuten Wertsachen von der Polizei bei der Seniorin abgeholt werden würden. Die Burscheiderin legte mit den Worten „Ihr könnt mich mal!“ auf. Im Fall einer 85-jährigen Burscheiderin waren falsche Polizeibeamte aber erfolgreich. Man habe einen Herrn Goman festgenommen und in dessen Wohnung einen Zettel mit Kontaktdaten der Geschädigten gefunden. Daraus würde hervorgehen, dass die ältere Dame immer einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag zuhause habe, den sie nun der Polizei übergeben müsse. Die 85-Jährige packte daraufhin das bei ihr zuhause befindliche Bargeld nebst Schmuck mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich in eine Plastiktüte und übergab diese vor einem Geschäft in der Hauptstraße. Die Geschädigte konnte den Geld-Abholer im Nachhinein lediglich als männlich beschreiben. Die Kreispolizeibehörde Rhein-Berg warnt ausdrücklich vor Betrugsmaschen durch falsche Polizeibeamte. Das zuständige Kriminalkommissariat berate unter ☏ 02202 / 205-444.

(sng)