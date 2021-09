Aktionstag in Wermelskirchen : Betriebe öffnen ihre Türen für den Ausbildungstag

Statt Ausbildungsbasar im Berufskolleg gibt es nun einen Ausbildungstag der Unternehmen. Foto: Schütz, Michael (msch)

Wermelskirchen Am 2. Oktober öffnen Betriebe wieder ihre Türen, um an einem Aktionstag die berufliche Vielfalt in dieser Stadt zu zeigen. Damit soll die Entscheidungsfindung der Schüler unterstützt werden.

Welcher Beruf passt zu mir? Was macht mir in der Zukunft Spaß? Diese Fragen stellen sich viele Schülerinnen und Schüler in Wermelskirchen und für sie gibt es am Samstag, 2. Oktober, einen Aktionstag, bei der sie die berufliche Vielfalt in der Stadt hautnah erleben, weil zahlreiche Wermelskirchener Betriebe an dem Tag ihre Pforten öffnen und einen Einblick hinter die Kulissen gewähren. „Wir möchten die jungen Menschen unbedingt kennenlernen und bieten auch wieder verstärkt Praktika an“, sagt Michael Flanhardt, Geschäftsführer der Firma Rasspe und Vorsitzender Wirtschaftsgremiums Wermelskirchen der IHK Köln. „Mit diesem Event und den Praktika soll die Entscheidungsfindung so früh wie möglich unterstützt werden. Selbst Praktika, die zeigen, dass der angepeilte Beruf nicht passt, sind wertvoll, weil sie helfen, einer falschen Entscheidung vorzubeugen.“

Neben Führungen durch die Unternehmen erwartet die jungen Interessierten auch ein Impulsvortrag der IHK Köln und der Agentur für Arbeit, die zusammen mit Bürgermeisterin Marion Lück zum Aktionstag einladen. „Gemeinsam haben wir ein neues Konzept erarbeitet, dass die traditionellen Ausbildungsbörsen sinnvoll ergänzen soll. Neben Informationen zum Thema Ausbildung erhalten die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern einen direkten Einblick in die jeweiligen Betriebe vor Ort“, sagt Marion Lück und ergänzt: „Als Mutter weiß ich, wie wichtig das Thema berufliche Zukunft ist. Gerade Eltern sind oft als Ratgeber und Unterstützer gefragt. Deshalb wollen wir gezielt Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene sowie ihre Eltern ansprechen“, erklärt sie.

Das Angebot richtet sich an alle Schüler ab der 9. Klasse. „Wir können Eltern und Schüler nur ermuntern, sich am Ausbildungstag am 2. Oktober über Karrierechancen in den örtlichen Betrieben zu informieren. Wermelskirchen ist ein starker Wirtschaftsstandort mit vielen gut aufgestellten Betrieben, die eine hervorragende Ausbildung gewährleisten“, so Eva Babatz, Leiterin der IHK-Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg. „Wegen Corona mussten fast alle Azubi-Börsen und Praktika abgesagt werden. Jetzt möchten wir den Jugendlichen einen Einblick in die Vielfalt der Ausbildungsberufe ermöglichen. Es muss nicht immer ein Studium sein“, betont die Ausbildungskoordinatorin der Stadt Wermelskirchen, Cora-Lee Halbach.

Anmeldungen für den Aktionstag sind bis zum 17. September über die Website ihk-koeln.de/emniss2021 möglich.

