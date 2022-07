„Halbzeit“-Bilanz der Schwimmsaison in Dabringhausen : 8000 Besucher kamen bislang ins Freibad

Wermelskirchen Zum Wochenbeginn erlebt das Waldbad an der Linnefe in Dabringhausen die besucherstärksten Tage der diesjährigen Saison. Die Zwischenbilanz zur „Halbzeit“ ist jedoch durchwachsen.

Die hochsommerlich heißen Tage zum Wochenanfang haben dem Freibad Dabringhausen die besucherstärksten Tage der bisherigen Schwimmsaison in den Sommerferien beschert. So erreichten die Besucherzahlen zur Saison-„Halbzeit“ am Montag einen ersten Höchstwert für 2022 mit 1000 Badegästen, gefolgt von einer weiteren Steigerung am gestrigen „Hitze“-Dienstag mit 1500 Besuchern.