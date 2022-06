Kultur in Wermelskirchen : Beste irische Bluegrass-Band gastiert im Haus Eifgen

Wermelskirchen Die Kulturinitiative Wermelskirchen setzt „Celtic-Voyage“-Reihe fort mit dem Quintett „JigJam“. Der Auftritt ist am Donnerstag im Konzertgarten.

(tei.-) Die Kulturinitiative Wermelskirchen setzt ihre besondere Reihe „Celtic Voyage“ mit vor allen Dingen irischer Musik fort am Fronleichnam-Donnerstag, 16. Juni (16 Uhr), in Haus Eifgen – wenn es die Witterung erlaubt, auf der Bühne des Konzertgartens. Titel des Konzertes ist „Blue Grass meets Irish Folk“. Zu Gast ist „JigJam“, eine gerade von vier auf fünf Musiker angewachsene Formation, die ihre Tournee am Montag zuvor in Hamburg startet, neunmal zwischen Bad Doberan und Marburg auftritt, ehe es zurück auf die Insel geht – zu Konzerten in der irischen Heimat sowie in England und Schottland .

Bei den energiegeladenen Auftritten dieser Multi-Instrumentalisten – auf der Bühne wird ständig zwischen Banjos, Gitarren, Geigen, Mandolinen und Kontrabass gewechselt – entsteht ein Konzerterlebnis, das sowohl dem Auge als auch dem Ohr gefällt. Das Label „Midwest Records“ schreibt; „Here‘s an Irish band that‘s ging to impact the world as hard as Clancy Brothers or U2 if they get only half a chance.“