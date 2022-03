Bestattungwald in Pohlhausen oder Dhünn : Bedeutende Gräber bekommen QR-Code

Das Familiengrab von Carl Leverkus ist wohl eins der bekanntesten auf dem Stadtfriedhof an der Berliner Straße. Foto: Horst Rosen

Wermelskirchen Im Ausschuss für Umwelt und Bau legt die Stadtverwaltung erste Planungen vor, wie die neuen Aspekte in das in Bearbeitung befindlichen Friedhofskonzept integriert werden. Auch ein Ruhewald ist vorgesehen.

Von Stephan Singer

Im Wermelskirchener Friedhofswesen tut sich was. Zum einen hat die Stadtverwaltung im Ausschuss für Umwelt und Bau ein Handlungskonzept vorgelegt, wonach historisch bedeutende Gräber auf dem Stadtfriedhof aufgewertet und besser in „Szene gesetzt“ werden können. Zum anderen hat die Verwaltung eine Vorplanung erarbeitet, nach der ein Bestattungswald, auch Ruhewald genannt, entweder nordwestlich von Pohlhausen oder nordwestlich von Dhünn in Osminghausen eingerichtet werden kann. Zurück gehen diese Vorbereitungen auf zwei Anträge, ein Mal von den Freien Wählern (Aufwertung historischer Gräber) und ein Mal von der CDU (Bestattungswald), die zuletzt im Ausschuss eingebracht wurden und die Verwaltungsausarbeitungen nunmehr auf der jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen wurden.

Aus seiner Sicht wären etwaige Auswirkungen auf die Bestandsfriedhöfe durch die Einrichtung eines Bestattungswaldes nur begrenzt beurteilbar, sagte der Technische Beigeordnete Thomas Marner auf Nachfrage von Lena Selbach (Büfo). Aber, so Marner: „Ein Viertel der Kunden des Bestattungswaldes im benachbarten Odenthal-Altenberg, der sich in privater Hand befindet, stammen aus Wermelskirchen. Bundesweit steigt die Nachfrage, genauso in Wermelskirchen.“ Deshalb wolle er dieses Angebot gerne machen wollen. „Natürlich muss solch ein Bestattungswald genehmigt werden – auch unter wasserschutzrechtlichen Aspekten“, betonte der Technische Beigeordnete:

Das Grab von Gustav Dellmann. Foto: Nico Hertgen/Hertgen, Nico (hn-)

Info Friedhofskonzept ist in Arbeit Zeitplan Bis wann das Friedhofskonzept fertiggestellt ist, wollte sich der Technische Beigeordnete Thomas Marner nicht äußern: „Ich kann und werde jetzt keinen Zeitpunkt nennen.“ Lerneffekt Ob es mit den Querelen um eine diskutierte Befangenheit von Thorsten Schmalt (CDU) als stellvertretender Leiter der Realschule Hückeswagen im Schulausschuss in Zusammenhang steht, ließ Tobias Bösenberg offen. Dennoch zog sich der Christdemokrat bei der Beratung und Entscheidung über die Einrichtung eines Bestattungswaldes in den Besucherbereich zurück: „Als Bestatter bin ich in einer Branche tätig, die von dieser Entscheidung sehr betroffen ist.“

„Die Bezeichnung ‚Friedwald‘ können wir nicht verwenden, denn die ist geschützt.“ Derzeit befinde sich die Verwaltung in der Bearbeitung eines neuen Friedhofskonzeptes. In diesem Zusammenhang ist auch die Planung eines möglichen Bestattungswaldes in Prüfung. Demnach nehmen Bestattungen in der Natur, ohne größeren Pflegeaufwand, besonders für nicht am Wohnort der Verstorbenen wohnenden Angehörigen, stark zu. „Um diesen Wünschen Rechnung zu tragen, möchte die Stadt Wermelskirchen im städtischen Wald eine Fläche ausweisen, um dort einen Bestattungswald ausschließlich für Urnengräber einzurichten“, erläuterte die Stadtverwaltung. Hierbei liege die mögliche Ruhezeit einer erworbenen Grabstätte zwischen 20 bis 90 Jahren – dies sei jedoch noch nicht abschließend geprüft. Die beiden zur näheren Prüfung ausgewählten Standorte sind städtische Areale, Parkmöglichkeiten müssten noch erarbeitet werden.

Ebenfalls in das neue Friedhofskonzept will die Stadtverwaltung die Aufwertung historisch bedeutender Gräber auf dem Stadtfriedhof an der Berliner Straße integrieren. Zunächst sollen alle historisch kulturell und architektonisch wertvollen Gräber erfasst und in einer Liste gesammelt werden. Gleichzeitig trägt die Verwaltung alle verfügbaren Daten zu diesen Gräbern zusammen. „Diese Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit dem Bergischen Geschichtsverein und der Unteren Denkmalbehörde“, kündigte die Verwaltung an. Anschließend soll nach Überprüfung und Bewertung eine Liste mit den entsprechenden Grabstätten entstehen, für die dann ein Sperrvermerk gilt.

Unter Umständen ist eine Unterschutzstellung der gesamten Grabstellen durch die Untere Denkmalbehörde möglich. Diese besonderen Gräber sollen in Zukunft – vorausgesetzt die Grabstelleninhaber stimmen zu – einen QR-Code erhalten, damit alle relevanten Informationen vor Ort via Smartphone oder Tablet abgerufen werden können. Dazu sind die Informationen dann über die Homepage der Stadt frei zugänglich. Wie der Tiefbauamtsleiter Harald Drescher erläuterte, plane die Stadtverwaltung neben der Überarbeitung des Friedhofswegweisers in gedruckter Form für alle Friedhöfe auch einen digitalen Friedhofsplan für den Stadtfriedhof, damit Interessierte die Grabstellen selbstständig finden können.