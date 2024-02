Friedhofsverwalter in Wermelskirchen Zeitig an die eigene Bestattung denken

Auf den Friedhöfen in Wermelskirchen sind ganz unterschiedliche Bestattungsarten zu verschiedenen Konditionen möglich. Bei einer klassischen Erdbestattung in einem Sarg gibt es zum Beispiel die Möglichkeit eines Wahl- oder eines Reihengrabs. Ein Reihengrab kostet weniger als ein Wahlgrab. Dafür kann bei Letzterem der Ort der letzten Ruhestätte selbst bestimmt werden. In einem Wahlgrab können außerdem bis zu vier Familienmitglieder gemeinsam beerdigt werden – in einem Reihengrab ist nur die Bestattung einer einzelnen Person möglich. Immer mehr Menschen in Wermelskirchen entscheiden sich laut Pleil allerdings nicht für eine Erd- sondern für eine Urnenbestattung. Auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten – zum Beispiel das Urnenwahlgrab, die Baumbestattung, eine Verstreuung oder eine anonyme Beisetzung. Nicht alle Beisetzungsarten sind auf allen Friedhöfen möglich. Zum Beispiel wird eine Verstreuung – das Verteilen der Asche auf einer Wiese – nur auf dem Waldfriedhof angeboten.