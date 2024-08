Ehrenamt in Wermelskirchen Jede Tour beginnt mit einem Kaffee

Es gab Zeiten, da klingelte bei Helga und Fritz Warda mitten in der Nacht der Wecker. Um 2 Uhr warfen die beiden in ihrer Küche die Kaffeemaschine an, bereiteten Frikadellen und Brötchen vor, damit sie ihre Reisegäste pünktlich um 7 Uhr am Bus mit einem kleinen Frühstück begrüßen konnten. „Das gehört für uns einfach dazu“, sagt Helga Warda, „die Menschen sollen sich wohlfühlen.“