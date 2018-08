Berwerbungsphase bei der NRW-Polizei läuft noch bis zum 8. Oktober.

Rhein-Berg Die diesjährige Bewerbungsphase bei der Polizei NRW für das Jahr 2019 endet am 8. Oktober. Das sind noch knapp zwei Monate.

Insgeheim hofft er natürlich, den absoluten Bewerbungsrekord von 215 für das Jahr 2018 nochmals toppen zu können. „Nach derzeitigem Stand werden von den 2300 Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärtern, die in diesem Jahr ins berufliche Polizeileben starten, 45 aus den Rheinisch-Bergischen Kreis kommen“, so das erfreuliche Ergebnis. Wer sich für einen der 2300 Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar zum 1. September 2019 interessiert, kann sich am kommenden Dienstag, 7. August, detailliert informieren. Ab 16 Uhr bietet das Team der Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis, im Polizeidienstgebäude an der Hauptstraße 1-9 in Bergisch Gladbach, eine Vortragsveranstaltung an.