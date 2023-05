Rhein-Berg Schöne Jubiläumsaktionen des Bergischen Wanderlands

Den Jubiläumsauftakt macht in diesem Jahr jedoch der Tuchmacherweg in Radevormwald. Am 1. Mai hat die Kommune anlässlich des Geburtstags des Streifzugs mit der Nummer 1 einen Wandertag auf einer Strecke von insgesamt zehn Kilometern veranstaltet. Zu diesem sowie zu den 2023 noch folgenden Jubiläumsfeiern hat sich „Das Bergische“ eine Geschenkaktion einfallen lassen: In der Geburtstagswoche des jeweiligen Streifzugs erhalten Wandernde in den Kommunen, die sich an der Aktion beteiligen, ein Präsent in Form eines Multifunktionswandertuchs für den erwanderten Weg. „Wir haben in diesem Jahr wieder viele Geburtstage von Wanderwegen, die wir mit kleinen und größeren Überraschungsaktionen feiern werden“, sagt Gabi Wilhelm, Geschäftsführerin der Tourismusorganisation „Das Bergische“: „Ich freue mich darauf, viele Besucherinnen und Besucher auf unseren Wegen zu begrüßen und ihnen die Schönheit unserer Region zu zeigen. Mit dem Präsent für die Wanderer möchten wir Danke sagen – den Kommunen, aber auch den begeisterten Wandernden, die das ‚Bergische Wanderland‘ mit seinem insgesamt fast 950 Kilometer langen Wanderwegenetz jedes Jahr so zahlreich erkunden.“