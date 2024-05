Radfahren in Wermelskirchen „Trassen-Treffen“ lockt auf Panorama-Radweg

Auch in Wermelskirchen wird zum „Trassen-Treffen“ ab 11 Uhr ein Rahmen- und Bühnenprogramm mit Live-Musik und verschiedenen Auftritten auf dem „Lidl“-Parkplatz an der Thomas-Mann-Straße, wo die „Balkantrasse“ unmittelbar entlang führt, organisiert. „Neben zahlreichen Informationsständen mit Neuheiten rund ums Fahrrad und einem Pedelec-Truck, an dem Pedelecs ausprobiert werden können, gibt es auch Mit-Mach-Aktionen für kleine und größere Gäste“, kündigt die Stadtverwaltung an.