Wupperverband prämiert vier Studienarbeiten „Gute Anregungen für die Praxis“

Der dritte Platz, der mit einem Preisgeld von 500 Euro honoriert wurde, geht an Jennifer Jerke. Die Wuppertalerin schrieb ihre Bachelorarbeit an der Bergischen Universität zum Thema: „Erstellen eines Notfallkonzepts für Sonderbauwerke des Wupperverbands zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung während eines Blackouts“. Sie betrachtete in ihrer Arbeit Sonderbauwerke und was im Fall eines Blackout-Szenarios zu tun ist. Der Wupperverband könne sich mithilfe dieser Informationsquelle besser auf solch eine Situation vorbereiten.