Schloss Homburg : Wissenschaftlicher und humorvoller Blick auf die Pubertät

Schloss Homburg bietet ein Open-Air-Erlebnis. Foto: OBK

Nümbrecht Der Bestseller-Autor Matthias Jung tritt mit seinem Programm „Chill mal - Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ in der Neuen Orangerie auf. Der Eintritt ist frei.

Der Oberbergische Kreis bietet ein besonderes Open Air-Erlebnis mit dem lustigen Jugend-Experten Matthias Jung an. Der Bestseller-Autor hätte eigentlich schon im Frühjahr auf der Bühne der Neuen Orangerie auf Schloss Homburg stehen sollen. Sein Programm „Chill mal - Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ wird jetzt nachgeholt: Am Samstag, 22. August, 19 Uhr, 19 Uhr, kostenlos auf dem Schlossgelände.

Ursprünglich mussten Tickets für die Veranstaltung gekauft werden. Weil eine Veranstaltung in der Neuen Orangerie aber unter den aktuellen Gegebenheiten nicht zu verantworten war, wurde vereinbart, dass die Tickets an den jeweiligen Vorverkaufsstellen oder aber am 22. August direkt vor Ort zurückgegeben werden können und das Programm von Matthias Jung live, umsonst und draußen genossen werden kann.

„Das Coronavirus beeinträchtigt nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens, betroffen davon ist unter anderem auch die Kultur“, sagt Landrat Jochen Hagt. Mit dieser kostenfreien Veranstaltung wolle man den Kulturfreunden eine Freude bereiten, die auf die gewohnte kulturelle Vielfalt verzichten müssen. Das Angebot verbinde der Kreis mit der Hoffnung, möglicherweise im Spätsommer weitere Kulturveranstaltung mit Vorsichtsmaßnahmen durchführen zu können.

Die Veranstaltung bietet Spaßpädagogik für die ganze Familie. Mathias Jung gibt interessante wissenschaftliche Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne der Teenies und hat hilfreiche und humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck. „Eine einzigartige Mischung aus Sachverstand und Humor, faktenreich und äußerst unterhaltsam“, heißt es in der Ankündigung. Nah an den Eltern! Nah am Alltag! Nah an der Pubertät!

Besucher müssen die aktuellen Hygieneregeln einhalten. Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich und möglich ab Montag, 3. August per E-Mail unter schloss-homburg@obk.de, Stichwort Matthias Jung.

Dabei ist neben den personenbezogenen Daten auch anzugeben, mit wie vielen Personen man in einem Pkw anreist. Entsprechend dieser Angaben wird eine Besucherliste erstellt. Es werden maximal 300 Gäste zugelassen. Es steht den Besuchern frei, eigene Klapp- und Gartenstühle

mitzubringen.