Apotheker in Rhein-Berg und Oberberg Was tun gegen Zecken?

Von Hausmitteln wie Öl, Klebstoff und Nagellack raten Apotheken dringend ab. Diese Mittel sorgen dafür, dass die Zecke erstickt und abfällt. In ihrem Todeskampf sondert sie jedoch eine Menge Speichel in die Wunde ab. So können Krankheitserreger mitunter noch schneller übertragen werden.