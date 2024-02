Wasserwirtschaft im Bergischen Land Talsperren funktionierten bei Dauerregen

Der Zufluss zur Wupper-Talsperre aus dem oberen Gebiet der Wupper habe in der Spitze, am 25. Dezember, bei rund 91 Kubikmeter Wasser pro Sekunde gelegen. Die Abgabe am Unterlauf habe zum gleichen Zeitpunkt nur 42 Kubikmeter pro Sekunde gemessen. Das bedeutet, 54 Prozent der zufließenden Wassermenge wurden in der Talsperre gepuffert, 46 Prozent an den Unterlauf der Wupper abgegeben. „Ohne den Rückhalt im Talsperrensystem hätte es in Bereichen wie Beyenburg und Kolfurth Überschwemmungen gegeben“, heißt es beim Wupperverband. Auch in weiter flussabwärts liegenden Gebieten sei die „dämpfende Wirkung der Talsperren“ sehr deutlich spürbar gewesen.