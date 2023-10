Goldener Herbst im Bergischen Rätseltouren, Rennradstrecken und Wandern im Bergischen Land

In Solingen reisen kleine Entdecker „Per App zurück in die Zukunft“. Entlang des Liewerfrauenwegs führt die extra für Kinder entwickelte Rätseltour durch eine Zeitreise-App in die Vergangenheit von Lisa, der Lieferfrau. Mit kniffligen Rätseln entdecken die Kinder Lisas Alltag und müssen einen dreistelligen Code lösen, um wieder in die Gegenwart zu gelangen. Die Tour dauert etwa 1,5 Stunden und bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, mehr über die Geschichte der Liewerfrauen zu erfahren.