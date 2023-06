Bergisches Land Neuer „Liewerfrauenweg“ lädt zum Wandern ein

Er zeichnet symbolisch die Transportwege der sogenannten „Liewerfrauen“ nach, welche bis in 1930er-Jahre Klingen- und Scherenteile zwischen Schleifereien und Kaufmannskontor in Körben auf ihren Köpfen hin und her trugen. Der „Liewerfrauenweg“ verbindet die ehemalige Stahlwarenfabrik im Solinger Stadtteil Höhscheid mit dem 400 Jahre alten Wipperkotten an der Wupper.