Bergisches Land „Naturschutzgebiete müssen stärker geschützt werden“

Umso interessanter war für die Versammlung beim RBN, welche Erkenntnisse Martin Sorg mit seinen Mitstreitern gewonnen hat. Seine Diagnose war eindeutig: „Der Artenschwund geht weiter! Mit der gleichen Dramatik, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben.“ Dabei ließ der Wissenschaftler keinen Zweifel daran, dass bei den Studien über Naturschutzgebiete schlüssig nachgewiesen werden konnte, welch hoher Anteil an Schadstoffen aus der landwirtschaftlichen Nutzung in der Umgebung in die Naturschutzgebiete eindringt. Wenn auch der Anteil bis zur Mitte des Gebiets abnimmt, so sei doch erschreckend, dass überhaupt Naturschutzgebiete, oft umrahmt von landwirtschaftlich genutzten Flächen, so massiv unter dem Schadstoffeintrag aus Gülle, Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden zu leiden hätten.