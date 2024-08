Freizeit im Bergischen Land Ausflugstipps für die Familie

Der Panorama-Radweg beginnt in Leverkusen-Opladen unmittelbar am Bahnhof und steigt über Burscheid und Wermelskirchen bis zum Bahnhof in Remscheid-Lennep an. Die 28 Kilometer lange Strecke führt über die historische Bahnlinie. Eine Einkehr lohnt zum Beispiel am ehemaligen Burscheider Bahnhof, an der „Waffelpause“ in Tente / Neuenhaus, im Wermelskirchener Stadtzentrum oder in der Lenneper Altstadt.