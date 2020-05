Neue Lernplattform eingerichtet : Corona beschleunigt Digitalisierung

Wermelskrichen Als das Berufskolleg wegen der Corona-Pandemie schließen musste, begannen die Arbeiten hinter den Kulissen. Die Schule zog die Einführung ihrer neuen digitalen Lernplattform um ein halbes Jahr vor. Mehr als 2700 Schüler arbeiten inzwischen mit dem System.

Der Plan stand: Nach den Sommerferien wollte das Bergische Berufskolleg den Schülern nach und nach ein neues digitales Lern- und Kommunikationsprogramm zur Verfügung stellen. Schüler und Lehrer sollten die Möglichkeit bekommen, per „Office 365“ Material auszutauschen und in Kontakt zu treten.

Dann kam Corona. „Und wir dachten, wenn wir diese Möglichkeiten jetzt nicht nutzen, vergeben wir eine Chance“, sagt Schulleiter Thilo Mücher. Und deswegen zog das Bergische Berufskolleg den nächsten Schritt der Digitalisierung einfach vor. „Wir hatten in ersten Fächern bereits Erfahrung gesammelt und wussten, dass es funktioniert“, sagt Mücher. Kaum hatten die Schulen ihre Türen schließen müssen, rüsteten die Lehrer des Bergischen Berufskolleg das System „Office 365“ also für die Verwendung mit ihren Klassen. „Das war viel Arbeit“, sagt Mücher. Aber der Lohn folgte auf den Fuß.

Die Schüler konnten sich, während die Schule geschlossen blieb, am Computer Zuhause in das System einloggen, fanden dort Arbeitsmaterialien und Lernangebote. Videokonferenzen hielten den Kontakt lebendig. „Wir haben Klassen und Lerngruppen für die verschiedenen Fächer gebildet“, erzählt der Schulleiter. Und auch Schüler und Lehrer kommunizieren. Inzwischen können alle 2720 Schüler das Programm nutzen.

Die ersten Schüler sind bereits in die Schule zurückgekehrt und das System bewährt sich weiter: Die Lehrer stellen Arbeitsmaterialien ein, Facharbeiten können digital eingereicht werden. Der Unterricht wird zuweilen über das System geplant und dann im Präsenzunterricht eingesetzt. „Programme wie OneNote oder Forms könne die Gestaltung des Unterrichts auf ein neues Level bringen“, erklärt Mücher. Ein weiterer Vorteil: Auch die Wirtschaft nutze „Office 365“ und so seien die Schüler digital gut geschult, wenn sie das Bergische Berufskolleg verlassen. „Mit diesem Schritt und auch mit dem Aufbau des Industrie 4.0-Labors stellen wir uns der Herausforderung der Digitalisierung auch in der Krise“, sagt Mücher, „wir haben die Zeit genutzt.“