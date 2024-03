Wandern rund um Wermelskirchen Auf dem Bergischen Weg den Frühling entdeckt

Wer am Anfang noch versucht hat, per App oder mit der Karte zu navigieren, wird spätestens jetzt merken, dass er diese getrost wieder wegstecken kann. Wie viele Routen in der Region ist auch der Bergische Weg gut ausgeschildert. Direkte Wegweiser gibt es zwar eher selten: Dass man sich aber trotzdem auf dem richtigen Pfad befindet, lässt sich an den vielen orangefarben Schildern festmachen, die in kurzen Abständen an Bäumen, Zäunen oder Steinen angebracht sind. Ist an einer Kreuzung einmal nicht ersichtlich, welcher Weg der Richtige ist, hilft ein Blick um die Ecke – in der Regel lässt sich dann schon das nächsten orangefarbene Viereck erspähen.