Wandern im Bergischen Land : „Bergischer Weg“: Käfer und Stürme führten zu Sperrungen

Rhein-Berg Der „Bergische Weg“erneut mit Bestnoten als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert worden.

Der „Bergische Weg“ ist als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ vom Deutschen Wanderverband rezertifiziert worden. Dabei erhielt er von den Prüfern Bestnoten. „Ich spreche den ehrenamtlichen Wegepaten und den kommunalen Bauhöfen ein ganz großes Lob aus. So wenige Mängel bei so vielen geprüften Abschnitten sind wirklich eine Seltenheit“, lobt Daniel Stein vom Deutschen Wanderverband. Der „Bergische Weg“ hatte 2014 neben dem ebenfalls mit dem Label „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichneten „Bergischen Panormasteig“ als zweiter Fernwanderweg im Bergischen Land die Zertifizierung erhalten. Diese wurde sodann in 2017 bereits erfolgreich verlängert.