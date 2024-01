Naturarena Bergisches Land Bergischer Weg für Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg nominiert

Aus mehr als 80 Bewerbungen hat eine vierköpfige Expertenjury zehn Mehrtages- und 15 Tagestouren ausgewählt und für die Wahl nominiert. „Wir sind sehr stolz, dass wir uns mit dem Bergischen Weg gegen ein so großes Bewerberfeld aus ganz Deutschland behaupten konnten und es auf die Liste der Nominierten geschafft haben“, sagt Gabi Wilhelm, Geschäftsführerin von „Das Bergische“. Am 12. Januar 2024 startet die Publikumswahl; Dann sind alle, die dem Bergischen Weg zum Titel „Schönster Wanderweg Deutschlands“ verhelfen möchten, aufgerufen, online unter www.wandermagazin.de/wahlstudio oder per Wahlkarte abzustimmen. „Ab dann gilt es, die Werbetrommel zu rühren. Jede Stimme zählt! Wir werden in den kommenden Monaten alles daran setzen, den Ehrgeiz und den Regionalpatriotismus unserer hiesigen Bevölkerung zu aktivieren und die Menschen innerhalb und außerhalb unserer Region dafür zu begeistern, für den Bergischen Weg zu voten“, zeigt sich Wilhelm entschlossen. In den vergangenen Jahren gaben jeweils mehr als 45.000 Wanderfans ihre Stimme ab. Als Gewinn locken hochwertige Preise, die vom Outdoorartikel-Händler Globetrotter zur Verfügung gestellt werden.