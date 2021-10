Öffentlicher Personennahverkehr in Wermelskirchen : Bergischer Schnellbus kommt Ende 2022

Wermelskirchen Überraschende Wende in der Schnellbus-Diskussion: Landrat Stephan Santelmann hat als Verbandsvorsteher des Nahverkehrs Rheinland zusätzliche Mittel vom Verkehrsministerium NRW bekommen. Vorerst startet die SB 24.

Damit hatte niemand in der Diskussion um die Schnellbuslinie 24 und den bergischen Schnellbus gerechnet: Der Rheinisch-Bergische Kreis verkündet am Donnerstag, dass schon zum Fahrplanwechsel Ende 2022 ein bergischer Schnellbus zwischen Wipperfürth über Wermelskirchen bis Leverkusen fahren wird. Er dürfte dafür sorgen, dass sich die Fahrtzeit zwischen Wermelskirchen und Köln deutlich verringert.

Der bergische Schnellbus war konzeptionell von Oberbergischen Kreis, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und der Stadt Leverkusen geplant. Mit Fördermitteln aus dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland sollte fünf Jahre das Projekt finanziell gefördert werden. Im Juni 2020 waren dann aber schon die Fördermittel an die vorliegenden Anträge verteilt worden; aus Rheinisch-Bergischen Kreis lag noch keiner vor. Die Kreisverwaltung hielt nach wie vor die Politiker bis 2021 in dem Glauben, dass Fördermittel aus diesem Topf fließen könnten; erst nach Fristende im Frühjahr hieß es dann, es gebe keine Mittel mehr. Nach Recherchen der Bergischen Morgenpost wurde dann bekannt, dass die Mittel schon im Juni 2020 verteilt worden waren – darüber war auch die Kreisverwaltung informiert.

Die Einrichtung des bergischen Schnellbusses ist möglich, da das Verkehrsministerium des Landes NRW auf Betreiben von Landrat Stephan Santelmann in seiner Funktion als Verbandsvorsteher des NVR über eine Erhöhung der ÖPNV-Pauschale zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt. In Gesprächen mit dem Land und dem Verkehrsministerium gelang es dem NVR, eine erhöhte Mittelzuweisung zu erzielen. „Für die konstruktiven Gespräche mit Verkehrsminister Hendrik Wüst und NVR-Geschäftsführer Heiko Sedlaczek bin ich sehr dankbar“, so Santelmann. „Diese zusätzlichen Mittel tragen im gesamten Raum des NVR zu einer Steigerung der Attraktivität des ÖPNV bei. Allein der bergische Schnellbus wird jährlich etwa eine Million zusätzliche Buskilometer fahren.“ Über die Kreis- und Kommunalgrenzen hinweg solle die Schnellbuslinie die bestehende Straßeninfrastruktur entlasten und eine bessere und klimafreundlichere Verkehrsanbindung an die Zentren der Rheinschiene ermöglichen, so der Landrat in einer Presseerklärung. „Damit tragen wir heute schon zur Mobilitätswende bei.“