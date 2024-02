Große Dhünn-Talsperre Bergischer Naturschutzverein kritisiert Floating-Fotovoltaik-Anlagen

„Der Bensberger See hat aus Sicht des Arten- und Naturschutzes am Rande des Waldbereichs zwischen Refrath und Bensberg eine nennenswerte Bedeutung, ist aber nicht als Naturschutzgebiet ausgewiesen und aufgrund der Freizeitaktivitäten in weiten Bereichen ein eher vorbelasteter Standort“, heißt es in der RBN-Stellungnahme, in der weiter ausgeführt wird: „Seine Eignung für eine Floating-Fotovoltaik-Anlage müsste näher untersucht werden, insbesondere was die Nähe zum nächsten Einspeisepunkt angeht, zumal für den RBN bei der Beurteilung dieser Vorhaben auch eine erhebliche Rolle spielt, mit wie vielen nachgelagerten Eingriffen in Natur und Landschaft durch Leitungsbau die Projekte verbunden sind.