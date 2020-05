„Bergischer Löwe“ in Wermelskirchen : Noch kein Termin für die Eröffnung

Lars Röntgen in seiner neuen Küche: Noch sind die Geräte sicher abgedeckt, um bei Arbeiten nicht beschädigt zu werden. Im Hintergrund: der 300 Kilogramm schwere Dunstabzug. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Bald ist das Restaurant „Bergischer Löwe“ ein Jahr wegen Umbau- und Sanierungsarbeiten geschlossen. Probleme haben unvorhergesehen immer wieder für Verzögerungen gesorgt – dann kam noch die Corona-Pandemie dazu.

Ein wichtiger Schritt ist geschafft: In der neuen Küche des Restaurants „Bergischer Löwe“ ist die Dunstabzugshaube installiert – ein Gerät mit einem stattlichen Gewicht von 300 Kilogramm, das mittels Seilzug und durch die Decke gebohrter Löcher von der ersten Etage aus an seinen Platz im Erdgeschoss gehievt wurde. „Endlich“, sagt Koch und Inhaber Lars Röntgen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Nun kann der Abluftschacht nach draußen verlegt werden, der notwendige Fettabscheider hat bereits seinen Platz gefunden. Dafür muss ein Gerüst her, damit ein Dachdecker den neuen Abluftkanal mit einer Verkleidung an das Gebäude anpassen kann. Allein das dauere bestimmt noch zwei Wochen bis Fertigstellung der Abluftanlage, schätzt Lars Röntgen. Deshalb will er sich nicht auf einen Termin festlegen, wann denn der „Bergischer Löwe“ wieder eröffnet: „Am liebsten so schnell wie möglich.“

Info Traditionshaus am Markt 10 Kauf Nach langen Verhandlungen kaufte Lars Röntgen im Herbst 2019 das denkmalgeschützte Traditionshaus am Markt 10, das in einer jetzigen Form auf das Jahr 1758 zurückgeht und zuletzt Mitte der 1980er-Jahre kernsaniert wurde, von der Stadt. Zuvor war er dort Pächter und hatte immer wieder auf notwendige Umbau-Maßnahmen hingewiesen, um den Restaurant-Betrieb fortsetzen zu können. Schuldnerberatung Der Koch und jetzige Besitzer wohnt in dem Gebäude, außerdem ist dort das Büro einer Schuldnerberatung untergebracht.

Es dauert nicht mehr lange, dann währt die Schließung des „Löwen“ ein Jahr – Ende August vergangenen Jahres hatte Lars Röntgen nach der Herbstkirmes das Restaurant für die Sanierungs- und Umbau-Arbeiten geschlossen. Inzwischen sind Elektro-, Gas- und Wasser-Installationen erneuert, die Gäste-Toiletten komplett neu im einstigen Thekenbereich in dem zum Jugendcafé (Juca) gerichteten Gebäudeteil errichtet. Der neue Theken- und Empfangsbereich hat ebenfalls schon Formen angenommen: Hinter der zum Markt gerichteten Eingangstür erwartet den Besucher ein rustikal-eleganter Anblick, denn die neue Theke kombiniert schwarze Hochglanz-Flächen mit einer Kern-Eichen-Platte und seitlichen Einrahmungen aus ehemaligen Fachwerk-Balken. An den Wänden im Gastraum sind mittlerweile die maßgeschneiderten Sitzbank-Konstruktionen zu sehen.

„Letztlich hat sich alles verzögert“, stellt Lars Röntgen fest, der schon die Idee hatte, zum Jahreswechsel 2019/20 oder zumindest im März oder April eröffnen zu können (wir berichteten): „Der erste Abluft-Bauer sprang mir im Herbst 2019 wegen Terminschwierigkeiten ab. Die Handwerker haben wohl alle gut zu tun und können deshalb nicht immer flexibel auf die Entwicklung einer Baustelle reagieren.“ Letztlich habe nun der vierte Lüftungsbauer den Auftrag tatsächlich umgesetzt. „Und die Corona-Pandemie hat natürlich noch einmal einen drauf gesetzt. Wegen des Shut-Downs kam die Lüftung jetzt fast zwei Monate später als geplant aus Süddeutschland“, berichtet der 50-Jährige.

Im Inneren des Restaurants kann Röntgen in Zukunft 60 bis 65 Gäste bewirten. Die Möbel werden bis auf die festgeschraubten Sitzbänke auf Flexibilität ausgelegt: „Die Tische lassen sich so stellen, dass sie für eine größere Gruppe zusammenrückbar sind, oder am Valentinstag für Paare einzeln stehen.“ Zum Konzept gehöre eine entsprechende Beleuchtung, die an Schienen mit den Tischen nach Bedarf mitwandere – immerhin: Die Lampen sind eingetroffen und warten auf ihre Anbringung. Wobei auch hier der „Teufel im Detail“ stecke: „40 Dimmer, die wie kleine Computer sind, für 180 Euro das Stück sind verbaut – aber funktionieren noch nicht richtig“, sagt Lars Röntgen und fügt mit einem Lachen an: „Die haben auch einen Virus, einen anderen als Corona.“ Weiter blickt Röntgen aus: „Stühle und Tische sind bestellt, aber auch diese Anlieferung dauert bestimmt noch zwei Wochen.“.

Viele Ideen habe er umsetzen können, aber nicht alle, erläutert Lars Röntgen: „Ich wollte den Teil einer Wand im Innenbereich verklinkern. Das durfte ich wegen des Denkmalschutzes nicht, weil das als Fake gilt.“ Klar sei: „Dem Denkmalschutz muss außen und innen entsprochen werden – das erfordert ständige Abstimmung.“ Aber: Michaela Böllstorf von der Stadt Wermelskirchen wäre sehr kooperativ.

Die Konstruktionen für die Sitzbänke sind maßbeschneidert - Lehnen und Sitzflächen mit Polsterung fehlen noch. Foto: Stephan Singer

Die Umsetzung eines weiteren Vorhabens steht noch aus: Hinter die Eingangstür will Lars Röntgen einen Windfang einbauen. „Wie das aussehen wird, weiß ich noch nicht – da lasse ich mich von Fachhandwerkern beraten. Genauso weiß ich noch nicht, welche Farbe an welche Wand gestrichen wird. Nur Weiß ist mir zuviel davon“, sagt der Koch und fügt mit einem Lachen an: „Ich mache so einen Umbau zum ersten Mal in meinem Leben.“

Wie eine Wiedereröffnung in Zeiten der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie funktionieren kann, kann sich Lars Röntgen noch nicht wirklich vorstellen: „Eine große Party wird es wohl nicht geben können.“ Genauso wie andere Gastronomen auch müsse er sehen, wie sich die Regelungen mit den räumlichen Gegebenheiten vereinen lassen: „Ein ‚Take away‘-Geschäft allein rettet kein Restaurant. Wenn ich durch die Vorschriften nur knappe 20 Plätze anbieten kann, bringt mich das nicht weiter. Mit 30 Plätzen innen und der Außengastronomie bei stabil gutem Wetter ginge es.“