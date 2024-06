Geschichtsverein in Wermelskirchen Mit dem Fahrrad auf historischen Spuren

Info

Termin Mit Blick auf die aktuelle innenpolitische Situation ergänze der BGV in Wermelskirchen sein Jahresprogramm, informiert Burkhard Stock. Am 5. September gastiert Dr. Horst Sassin aus Solingen im „Haus der Begegnung“ an der Schillerstraße. Beginn ist um 19.30 Uhr. Er spricht zu dem Thema „Ist unsere Demokratie in Gefahr? Ein Vergleich der Endphase der Weimarer Republik mit heute“. Es werden dabei auch die damaligen Entwicklungen im Bergischen Land – speziell in Wermelskirchen – beleuchtet.