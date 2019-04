Treffen der Bergischen Bürgermeister : Bürgermeister für bessere Verkehrsanbindung an Rheinschiene

Bergisches Land Die Zukunft der Städte hängt auch von einer guten Infrastruktur, von einer guten Anbindung an die Metropolen ab. Daher fordern Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (Remscheid) sowie die Bürgermeister Rainer Bleek (Wermelskirchen), Johannes Mans (Radevormwald) und Dietmar Persian (Hückeswagen) direkte Zugverbindungen von Remscheid und Lennep nach Düsseldorf sowie eine Schnellbusverbindung von Hückeswagen über Wermelskirchen nach Köln und/oder Leverkusen.

Die Stadtoberhäupter sind sich einig, dass nur eine zuverlässige und schnelle Anbindung an die Rheinschiene die Attraktivität der Region steigern kann. Das wurde in der vergangenen Woche bei dem Treffen der vier Bürgermeister in Hückeswagen deutlich. Insbesondere die Anbindung über den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) an die Großstädte am Rhein ist ein Thema. Einigkeit besteht auch beim neuen Gewerbegebiet Gleisdreieck. Die Bürgermeister von Remscheid, Wermelskirchen und Hückeswagen bekräftigen, dass sie den eingeschlagenen Weg weiter gehen wollen.