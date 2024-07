Inklusion in Rhein-Berg Die BAK qualifiziert Bildungs-Assistenten

BAK Die Bergische Agentur für Kulturlandschaft gGmbH (BAK) hat ihren Sitz in Nümbrecht im Oberbergischen Kreis. Eine Zweigstelle im Rheinisch-Bergischen Kreis befindet sich außerdem im Turmhof in Rösrath. „Als gemeinnützige GmbH engagieren wir uns für den Erhalt und Schutz der bergischen Natur- und Kulturlandschaft, für eine landschaftsverträgliche Regionalentwicklung sowie für die inklusive Natur- und Umweltbildung“, erklärt die Agentur: „Dabei verstehen wir uns als Bindeglied zwischen Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz, Gebietskörperschaften und Fachbehörden. Wir arbeiten mit einem interdisziplinären Team aus den Fachrichtungen Biologie, Forstwirtschaft, Geographie, Landschaftsökologie, Landwirtschaft und Verwaltung an praxisgerechten, sachlichen und nachhaltigen Lösungen in enger Zusammenarbeit mit Interessenverbänden, staatlicher Verwaltung und politischen Gremien.“ Im Jahr 2016 hat sich die BAK als Einrichtung für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung zertifizieren lassen.