Berufskolleg in Wermelskirchen Künftige Bestatter erkunden den Friedhof

Denn am Berufskolleg in Wermelskirchen wird die NRW-Landesklasse der Bestatter unterrichtet – in ganz Deutschland gibt es nur zwei weitere Lernorte. Einen in Niedersachsen, den anderen in Bayern. 90 Auszubildende haben in diesem Jahr ihre Ausbildung zur Bestattungsfachkraft begonnen, insgesamt besuchen 270 künftige Bestatter aus drei Lehrjahren das Berufskolleg in Wermelskirchen.