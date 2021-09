Wiederaufbauhilfe für Bürger in Rheinisch-Bergischen Kreis : Beratungsangebote für die Flutopfer

Rhein-Berg Die Kreisverwaltung bietet in Zusammenarbeit mit den Kommunen ab dieser Woche Beratungsangebote für Bürger an, die von der Flutkatastrophe betroffen sind.

Seit Freitag können Anträge für die Wiederaufbauhilfe nach der Unwetterkatastrophe gestellt werden (www.land.nrw/de/wiederaufbauhilfe. In Leichlingen, Rösrath und Bergisch Gladbach stehen ab Montag Ansprechpersonen zur Verfügung, die Betroffene mit Rat und Tat bei der Online-Antragstellung unterstützen, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Alle Beratungsangebote stehen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis zur Verfügung, unabhängig von ihrem Wohnort.

Start in Leichlingen ist Montag, 20. September 2021, im Rathaus, Am Büscherhof 1. Zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros ist das Beratungsbüro besetzt. Dieses befindet sich in Raum 11, 1. Etage. Der Kreis bittet Ratsuchenden, vorher telefonisch unter 02175 992-176, per E-Mail an aufbauhilfe@leichlingen.de oder online über die städtische Homepage einen Termin zu vereinbaren. Die Beratung findet in den kommenden drei Wochen statt.