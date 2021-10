Verkaufsoffener Sonntag in Wermelskirchen : Belebte Telegrafenstraße lässt Handel frohlocken

Wermelskirchen Der verkaufsoffener Sonntag zum „à la carte“-Wochenende lockt viele Besucher auch von auswärts in die Innenstadt. Auch Vereine präsentierten sich.

Über guten Besuch mit rege anhaltendem Betrieb über den gesamten Nachmittag erfreute sich der verkaufsoffene „à la carte“-Sonntag. Dieses Bild war insbesondere auf der für den Verkehr gesperrten Telegrafenstraße, Wermelskirchens Flaniermeile, und den nicht gesperrten Kölner sowie den angrenzenden Straßen zu sehen. Bei den Besuchern stand vor allem das Klönen und das Leute-Treffen hoch im Kurs, wie Christian Dannenberg und Christian Koss, die mit Kind, Kegel und Hund in die Innenstadt gekommen waren, gegenüber dieser Redaktion bestätigten: „Ein verkaufsoffener Sonntag in Wermelskirchen ist bei gutem Wetter wie heute ein Pflichttermin für uns.“ Außerdem wollte sie ihren jungen Hund an größere Menschenmengen gewöhnen, erläuterte Dannenberg: „Es ist für alle gut, dass in Wermelskirchen wieder etwas los ist und die Menschen wieder auf der Straße unterwegs sind.“