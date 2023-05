Kommunalpolitik Beim Zoff im Wermelskirchener Rathaus geht’s um mehr

Der letzte Punkt auf der Rechtsstreitigkeiten-Liste für den Berichtszeitraum der letzten sechs Monate des vergangenen Jahres weist ein am 2. November 2022 gestartetes Verfahren vor dem Verwaltungsgericht in Köln aus. Als Streitgegenstand führt die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage „Ersetzung Zustimmung Personalrat“ an und gibt sich selbst als Klägerin zu erkennen.