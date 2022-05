Kirchenkreis Lennep mit Aktionstag : Beim Walderlebnistag die Urkraft der Bäume gefühlt

Eipringhausen Im Rahmen des Schöpfungsjahres lud der evangelische Kirchenkreis Lennep am Wochenende ein, um mehr über die Bedeutung des Waldes für Mensch und Umwelt zu erfahren.

Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre in Kombination mit dem Borkenkäfer hätten den heimischen Wäldern stark zugesetzt. Vielerorts war ein Kahlschlag notwendig. „Im Zuge des Klimawandels ist es daher wichtig, einen Wald künftig mit verschiedenen Baumsorten wieder aufzuforsten, die gegenüber den veränderten Klimabedingungen aber auch gegenüber Schädlingsbefall resistenter sind“, berichtete der Pfarrer. Die Monokultur etwa eines in unseren Breitengraden so häufig vorkommenden Fichtenwaldes seien nicht mehr förderlich. Deswegen legten die Teilnehmer in Halzenberg schließlich selbst Hand an und pflanzten in dem kleinen Privatwald als Maßnahme zur Wiederaufforstung 16 neue Bäume – acht Hainbuchen und acht Rotbuchen. „Wir haben das genommen, was wir noch kriegen konnten“, berichtet Manfred Jetter achselzuckend. „Die Baumschulen sind leergekauft.“ Gefreut habe sich die Gruppe über die Spende der Baumschule Bosman, die kurzerhand einen Baum kostenlos dazugegeben habe.