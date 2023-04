Grundstücksmarktbericht Beim Verkauf von Häusern ist Wermelskirchen spitze

Beim Verkauf von Häusern ist Wermelskirchen Spitze. Nirgendwo in der Region wechselten im vergangenen Jahr mehr Häuser den Besitzer als in Wermelskirchen. 114 waren es an der Zahl, weniger als in 2021 als es noch 150 waren. Und auch beim Verkauf von Grundstücken nimmt Wermelskirchen einen vorderen Rang ein: 30 Grundstücke wurde in 2022 in der Stadt verkauft, mehr waren es mit 36 nur in Kürten. Das geht aus dem neuen Grundstücksmarktbericht hervor, den der Gutachterausschuss im Rheinisch-Bergischen Kreis jährlich neu auflegt. Dafür nimmt der Ausschuss das Marktgeschehen in der Region unter die Lupe und analysiert es. Der Grundstücksmarktbericht umfasst das gesamte Kreisgebiet mit Ausnahme der Stadt Bergisch Gladbach, für die ein eigener Gutachterausschuss bestellt ist. Der Bericht gibt die Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken, Eigentumswohnungen, land- und forstwirtschaftlichen sowie weiteren Flächen wieder.