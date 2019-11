Turnier in der Schwanenhalle in Wermelskirchen : Beim „Lifeguard-Cup“ zählt auch die „dritte Halbzeit“

Turnier in der Schwanenhalle in Wermelskirchen

Wermelskirchen (sng) „Du hast gezuckt“, „Flying Angels“, „Weiß nich'“, „Härter als Stahl“ oder „Die Netzroller“ sind nur einige der humorigen Namen, die sich die Hobbymannschaften bei dem Volleyball-„Lifeguard-Cup“ der Wermelskirchener DLRG geben.

Damit drücken sie auch aus, worum es bei der inzwischen 18. Auflage des Turniers in der Schwanenhalle ging: Nicht verbissene Orientierung am Ergebnis, sondern Spaß am Sport, Geselligkeit und Netzwerken am Netz. Christian Behnke vom Organisationsteam: „Uns geht es eigentlich darum, Menschen zusammenzuführen – die Werbung für die DRLG ist dabei ein schöner Nebeneffekt.“