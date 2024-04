Arbeitsmarkt in Wermelskirchen Zahl der Arbeitslosen sinkt, aber keine Dynamik in Sicht

„Die Zahl der Arbeitslosen ist im März zum Teil deutlich gesunken,“ bewertet Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, die für Leverkusen, den Rheinisch-Bergischen und den Oberbergischen Kreis zuständig ist: „In Leverkusen unter Vorjahresniveau und in Rhein-Berg nahe an das Vorjahresniveau heran. Die Zahl der neu gemeldeten Stellen ist zwar wieder etwas gesunken, liegt aber leicht über dem Vorjahresmonat. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen im Agenturbezirk wiederum ist im Vergleich zum Vorquartal um 1,4 Prozentpunkte gestiegen, was zur positiven Entwicklung der Abgänge in Erwerbstätigkeit passt.“ Insgesamt sei diese Entwicklung zwar nicht mit der früher bekannten „Frühjahrsbelebung“ vergleichbar – dennoch zeige sich der Arbeitsmarkt im Bezirk – auch im Vergleich mit NRW – trotz „schwieriger Rahmenbedingungen recht stabil.“