Wermelskirchen: Beigeordneter verspricht Hilfe für Dabringhausen

Wermelskirchen "Ich gebe hier ja einen tollen Einstand: Mein erstes Stadtfest, und dann so ein Wetter." Der Erste Beigeordnete Stefan Görnert lachte, er war seit morgens in der Stadt unterwegs, um mit den Menschen zu sprechen; für eine Stunde dann war Zeit für die Mobile Redaktion der Bergischen Morgenpost.

Da kamen dann trotz des Wetters Bürger mit großen und kleinen Problemen; Görnert hörte zu, nahm sich der Themen an. Das sind gute Signale.

In einer Gesprächsrunde wurde deutlich: In Dabringhausen muss dringend ein Streetworker eingesetzt werden. Nach dem Ärger mit Jugendlichen im Dorfpark im vorigen Sommer war eine solche Stelle das Thema; ein Streetworker soll ein niederschwelliges Angebot machen. 2018 wurde die Stelle nicht besetzt. "Ich hoffe, dass wir im Haushalt 2019 dafür Geld bekommen", so Görnert.