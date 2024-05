Feuerwehr in Wermelskirchen Löschgruppe überrascht CVJM-Zeltlager mit Probe-Einsatz

Anschließend wurde noch eine Mülleimer-Attrappe angezündet, damit die Kinder und Jugendliche diese unter Aufsicht löschen konnten und ein Gefühl für die Arbeit der Feuerwehr bekamen. Spannend war auch die Simulation einer sogenannten Fettbrand-Explosion. Dafür erhitzten die Feuerwehrkräfte so lange Speiseöl in einem Topf, bis es sich in Brand setzte. Das kann durchaus auch in der heimischen Küche geschehen. Was allerdings passiert, wenn man das Feuer nun mit Wasser würde löschen wollen, demonstrierten die Floriansjünger auch: Wasser sorgt in dem Fall für eine Stichflamme und einen größeren Brand, weil das brennende Öl aus dem Topf geschleudert wird.