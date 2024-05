Straßenverkehr in Wermelskirchen Pkw kracht in Hauswand - Fahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Pkw bei einem Verkehrsunfall in der Südstraße in Dabringhausen. Der 83-Jähriger aus Wermelskirchen fuhr mit seinem Pkw der Marke Volvo nach Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Südstraße. Aus Richtung Mittelstraße kommend, kam er in einer Linkskurve geradeaus von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Grundstücksmauer und durchbrach mit der Fahrzeugfront eine Hausfassade unterhalb eines Küchenfensters, was die Fahrt abrupt endete.