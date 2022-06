„Kaffee und Knöllchen“ in Wermelskirchen-Halzenberg : Bei Polizeikontrolle werden sieben Motorräder und ein Pkw sichergestellt

Auf dem Buswendeplatz in Halzenberg hatten sich Polizei, TÜV und Feuerwehr am Sonntag eingerichtet. Foto: Polizei

Halzenberg Bei bestem Motorradwetter waren am Sonntag viele Motorradfahrer im Bergischen unterwegs. An der L 409 wurden 200 Kradfahrer kontrollierte. Bei 16 Motorrädern war die Betriebserlaubnis erloschen. Zwei Fahrer hatten keine Fahrerlaubnis.

Schon zum dritten Mal fand diese Aktion in diesem Jahr im Kreisgebiet statt – dieses Mal an dem neuralgischen Punkt in Halzenberg, einer der beliebtesten Motorradstrecken. Die Polizei kontrollierte und informierte an diesem Tag nicht nur über 200 Kradfahrer, sondern lud auch auf dem Buswendeplatz zu einer Tasse Kaffee ein. Ebenfalls vor Ort waren ein Mitarbeiter des TÜV Rheinland sowie Rettungssanitäter der Feuerwehr.