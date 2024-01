Müllentsorgung in Wermelskirchen Die Biotonne für frostige Tage fit machen

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz listet, welcher Abfall in die Biotonne gehört: Gartenabfälle (zum Beispiel Abraum von Beeten, Baumschnitt, Baumrinde, Blumen, Blumenerde, Hecken- und Strauchschnitt, Laub, Nadeln, Pflanzen, Pflanzenteile, Reisig, Moos, Rasen- und Grasschnitt, Unkraut, Wildkraut, Zweige), Heu oder Stroh (kleine Mengen), Topfpflanzen (ohne Topf) auch mit Blumenerde, Schnittblumen, Bioabfall-Sammeltüten/-beutel aus Papier und aus gekennzeichneten zertifizierten biologisch abbaubaren Kunststoffen, Brot- und Backwarenreste, Eierschalen, Fischreste und -gräten (haushaltsübliche Mengen; gegebenenfalls in Küchenpapier / Küchenkrepp oder Zeitungspapier eingewickelt), Fleisch- und Wurstreste (haushaltsübliche Mengen), Gemüsereste und -abfälle (zum Beispiel Kartoffelschalen, Gemüseputzreste und so weiter), Salatreste und -abfälle, Käsereste (einschließlich Naturrinde), Kaffee-Filtertüten oder -satz, Knochen (haushaltsübliche Mengen), Milchproduktreste, Nussschalen, Obstreste und -schalen, Speisereste (haushaltsübliche Mengen), Teebeutel und -reste, Federn, Haare, Kleintierstreu (nur aus biologisch abbaubarem Material) einschließlich enthaltenen Exkrementen von Kleintieren oder Holzwolle und -späne (nur von unbehandeltem Holz).