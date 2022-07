Kindheit in Wermelskirchen : Bei der Märchenfee werden Geschichten lebendig

Alexandra Miotk in Aktion: Sie ist in die Rolle des bösen Wolfs geschlüpft und tigert durch den Garten am Stephanus-Gemeindezentrum. Foto: Theresa Demski Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Alexandra Miotk erzählt jeden Donnerstagabend Märchen am Stephanus-Gemeindezentrum im Kirchweg. Die gelernte Erzieherin schlüpft dabei in viele Rollen.

Ihr Stimme wird ganz tief. Sie blickt böse in die Runde und tigert dann langsam durch den Garten. Gerade ist Alexandra Miotk in die Rolle des bösen Wolfs geschlüpft. Die Kinder blicken ihr mit großen Augen nach. Ein Junge klettert auf den Schoß der Oma. Plötzlich verändert sich der Blick, die Stimme wird freundlich und hell. Alexandra Miotk hüpft fröhlich über die Wiese. Die Anspannung der Kinder scheint für einen Augenblick abzufallen als sie entdecken, dass jetzt Rotkäppchen das Kommando übernommen hat.

Innerhalb von einer halben Stunde schlüpft Alexandra Miotk in viele Rollen – sie ist Rotkäppchen und der böse Wolf, sie ist die Großmutter und der Jäger. Das gelingt ihr so eindrucksvoll, dass die Kinder an ihren Lippen kleben. Jeden Donnerstag ist die gelernte Erzieherin im Garten hinter dem Stephanus-Gemeindezentrum in Neuenhaus zu Gast. Unter einem Baum lässt sie dann vertraute Märchen lebendig werden. Die Resonanz ist riesig. Bis zu 30 Kinder kamen vor den Sommerferien. Inzwischen ist die Gruppe kleiner geworden, Alexandra Miotk erzählt aber auch in den Ferien weiter. Sie braucht dazu kein Buch und keine Erinnerungsstütze. Sie spielt und erzählt und sie sucht den Kontakt mit den Kindern.