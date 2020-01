Ansichtssache : Begrenztes Wachstum

Wermelskirchen Wermelskirchen eine wachsende Kleinstadt? Das wollen alle. Die Kosten für notwendige Infrastruktur sollen Investoren (mit-) tragen. Es wird spannend, wie und ob dies gelingt.

Erklärt eine Kommune wie Wermelskirchen, dass sie wachsen will, sei das eine Einladung an Menschen, die mit einem Umzug liebäugeln, lobte der CDU-Bundestagsabgeordnete Hermann-Josef Tebroke die Marschroute der Stadt. Ja, das ist ein „Willkommen heißen“ Zuzugswilliger – und das ist ein richtiges Signal. Die Politik hat sich nicht nur zum Wachstum bekannt, sondern mit dem „Kommunalen Baulandmanagement“ die Weichen für dieses Wachstum gestellt. Nur in welcher Dimension? 40.000 Einwohner oder doch eher nur 36.000, 37.000 Einwohner? Denn die Meinungen darüber gehen in der Politik auseinander.