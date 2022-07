Konzert in Wermelskirchen : Bayerischer Bluesrock im Eifgen-Biergarten

Wermelskirchen Das Trio „Muddy What?“ aus Nürnberg und München spielte den perfekten Sommer-Soundtrack im Haus Eifgen. Sie sind die Gewinner der German Blues Challenge 2021.

Fabian und Ina Spang, beide an der Gitarre, und der Schlagzeuger Michi Lang stiegen in ihren Set mit Delta-Blues-Klängen ein. Man fühlte sich problemlos in die irgendwie verwunschenen und geheimnisvollen Sümpfe im Mississippi-Delta versetzt, wenn Michi Lang sein minimalistisches Schlagzeug mit Paukenschlegeln bearbeitete, während Ina Spang ihrer Stratocaster-Gitarre kreischende Wah-Wah-Soli entlockte und Fabian Spang inbrünstig jammernd „Lord Have Mercy On My Soul“ in die Tonabnehmer seiner Steel-Gitarre statt ins Mikro sang. Das Ganze war hypnotisch, mitreißend und absolut perfekt dargeboten.