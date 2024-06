Fußball-Fans in Wermelskirchen Erst das Bayer 04-Fieber, jetzt das EM-Fieber

„Für uns endet das Bayer-Fieber natürlich nie. Aber wenn man so will, folgt jetzt nach der Bundesliga-Saison das EM-Fieber auf das Bayer-Fieber“, meint das Quartett, das die Deutschland-Spiele beim Public Viewing verfolgt. Während der Bundesliga-Saison ist in Sachen Bayer Leverkusen allerdings weniger Übertragung, sondern mehr Stadion angesagt: Heiko Cürlis und Arno Wengler haben eine Dauerkarte für das Leverkusener Stadion und sind bei jedem Heimspiel dabei – meist nehmen die 53- und 54-Jährigen den 15-jährigen Mats Wengler mit ins Bayer-Stadion. Justus Bechert war zusätzlich bei fast jedem Auswärtsspiel mit von der Partie. Und: Sowohl der 20-jährige Bechert als auch Heiko Cürlis und Arno Wengler waren zudem bei den Bayer Leverkusen-Endspielen der Saison 2023 / 24 in Dublin (UEFA Europa League gegen Atalanta Bergamo, Bayer verlor mit 3:0) und in Berlin (DFB-Pokal gegen Kaiserslautern, Bayer gewann mit 1:0). „Wir sind direkt von Dublin nach Berlin gereist“, erzählen Heiko Cürlis und Arno Wengler im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das war für Bayer-Fans schon eine sehr besondere Saison. Das fühlte sich zwischenzeitlich mehrfach unwirklich an.“ Der sonst übliche Leistungseinbruch der Werkself im Laufe einer Saison sei in 2023 / 24 wider Erwarten ausgeblieben.