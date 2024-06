Jahresbilanz des Bauvereins Wermelskirchen Gewinn des Bauvereins ist geschrumpft

In der Warteschlange hängt der Bauverein auch bei einem anderen Projekt: An der Schumannstraße sollen die Gebäude aufgestockt werden. „Wir warten immer noch auf die Baugenehmigung“, sagt der Geschäftsführer. Inzwischen würden die kalkulierten Kosten neu kalkuliert werden müssen. „Auch in Tente ruht still der See“, ergänzt Lambotte mit Blick auf ein geplantes Neubauprojekt an der Ecke B51 / Bäringhausen. Hier ist seitens der Stadt die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. „Das steht seit Jahren in den Sternen“, beklagt Lambotte.