Straßenverkehr in Wermelskirchen Brückenbaustelle Hünger startet wieder

Es geht wieder los: Noch vor wenigen Tagen hatte die Autobahn GmbH auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass es an der Baustelle der Gewölbebrücke in Hünger, die die L 157 über die A 1 führt, nicht vor Ablauf des Julis weiter geht – ohne dabei einen genauen Termin zu nennen. Der steht nunmehr fest: „Am Montag, 5. August, nehmen wir die Arbeiten an der Gewölbebrücke in Hünger wieder auf“, kündigt die Autobahn GmbH an.