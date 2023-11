Wirtschaft in Wermelskirchen Obi entlässt weitere 150 Mitarbeiter

Erneuter Schock für Obi-Mitarbeiter am Jahresende. Nachdem bereits vor Weihnachten 2022 bekannt wurde, dass sich der Baumarkt-Riese mit Hauptsitz in Wermelskirchen an den zentralen Standorten in Deutschland von 150 Mitarbeitern trennte, sollen nun weitere 150 Obi-Beschäftigte das Unternehmen verlassen.